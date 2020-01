Justin Bieber padece de peligrosa enfermedad

Redacción

Luego de ser blanco de críticas por su aspecto físico y por la condición de su piel, Justin Bieber ha decidido dar a conocer la enfermedad que padece. El cantante reveló que sufre de Lyme, una enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, compartió el cantante de 25 años en su Instagram.

Asimismo, explicó que ha sido una etapa muy dura de su vida y que ha estado batallando con ayuda médica contra la enfermedad, pero también aseguró que, aunque es una enfermedad incurable, volverá mejor que nunca.

“No solo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud”, agregó para luego anunciar que contará más al respecto en su serie documental Justin Bieber: Seasons, que saldrá el próximo 27 de enero.

La revelación del intérprete de ‘Sorry’ llega en medio del estreno de ‘Yummy’, primer sencillo de su quinto disco que no ha sido bien recibido por todos y que incluso ha motivado burlas en redes sociales por parte de diferentes usuarios.

Cabe precisar que Lyme es un padecimiento provocado por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi y que provoca erupciones cutáneas, fiebre, cansancio y dolor de cabeza.