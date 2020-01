Yahaira Plasencia publicará nueva canción cuando Jefferson Farfán estrene su película

Yahaira Plasencia atraviesa por un gran momento artístico y está a pocos días de estrenar su nueva canción, “Cobarde”, la cual estará acompañada de un videoclip que está pensado para remecer el mercado internacional de la salsa. Pero lo curioso de esto es que el tema de la salsera se lanzará la misma semana que debuta en todas las salas de cine nacional la película de su amigo Jefferson Farfán.

En su cuenta oficial de Instagram, Yahaira Plasencia aprovechó las historias de esta red social para anunciar a todo el mundo el nuevo material musical que estrenará a finales de enero.

Yahaira Plasencia se prepara para grabar video de su nueva canción 'Cobarde'.

En una primera historia de Instagram, Yahaira Plasencia comienza agradeciendo por la oportunidad que se le ha brindado: “Señor, bendice este día tan importante (para mí). Gracias por tanto”, refirió la salsera que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de internacionalización de la mano del reconocido productor estadounidense Sergio George.

En el siguiente video, la salsera habla directamente a sus seguidores, invitándolos a estar atentos a la fecha de lanzamiento de “Cobarde”, su nueva canción:

Yahaira Plasencia junto al productor Sergio George.

“Bueno, ya estamos listos porque nos vamos a grabar el videoclip de ‘Cobarde’. El estreno será este 31 de enero, así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder… Un súper equipo. Sergio George está arriba, mi hermano está arriba. Les mando un súper beso, que tengan hermoso día y no se pierdan las sorpresas que tenemos para ustedes. Estreno 2020, 31 de enero, ‘Cobarde’”.

En historias de Instagram posteriores, se ve a Yahaira Plasencia siendo maquillada por un equipo de personas. La salsera revela que se está preparando para comenzar las grabaciones del videoclip de su nuevo tema que se estrenará a finales de enero.

Sin embargo, lo curioso de esto es que el nuevo tema de Yahaira Plasencia se lanzará el 31 de enero, curiosamente, la misma semana que Jefferson Farfán estrenará su película biográfica “El 10 de la calle”.

El film que contará la historia del delantero de la Selección Peruana se emitirá en todos los cines del Perú a partir del 30 de enero, un día antes que se lance ‘Cobarde’ de Yahaira Plasencia que, a pesar que afirmar ser solo amigos, muchos creen que han retomado su relación amorosa.