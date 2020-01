TV Azteca evade multa tras la grosería de Danna Paola en “La Academia”

La polémica escena del programa “La Academia”, que se transmite por Azteca TV, donde la cantante y jurado Danna Paola le reclama a un concursante por haberla llamada cul*ra pudo recibir una sanción económica.

Sin embargo, según lo que explicó el productor solo se les aclaró que no se debe utilizar esas palabras en el reality de canto.

Según el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión de México, el canal podría haber sido sancionado.

“Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, frases y escenas de doble sentido", dice la legislación.

Sin embargo, Angel Ponte, productor de “La Academia”, explicó a El Universal que su equipo solo recibió una advertencia

"No hubo ninguna penalización (económica), pero se acercó a mí el comité de ética de Azteca y me dijeron que no podemos decir esas cosas al aire", señaló.

Agregó que durante la semana les comentaría a los jueces del programa que no habrá consecuencias por las palabras que Danna Paola emitió ese día .

Angel Ponte también explicó que el equipo de asistentes de la cantante, una vez que tomó conocimiento de las palabras del concursante Gibrán, lo contactó para que ella pudiera responder durante la emisión del programa.

“Mi reacción (hacia el equipo de Danna Paola) fue que en este proyecto hay total libertad y transparencia y si ella quería reaccionar al aire era libre de hacerlo”, dijo el productor del programa.

Además aseguró que ellos nunca les dicen a los jueces de la “La Academia” qué es lo que deben de decir en el reality de canto.