Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel: “Mis hijos tienen mucho padre con mi papá y mi hermano”

Agradeciendo comenzar el año celebrando de la manera más amorosa a mi flaco ✨🙏🏻🎊🎁🥳 que cada momento lo disfrutemos con grandes sonrisas porque son instantes únicos ✨🙏🏻 que este 2020 tengamos la sabiduría y estemos conectados siempre en el Amor 💕 para poder apreciar las cosas mas sencillas como un abrazo ✨💕 algo que parece simple pero que dice tanto y que nos llena de Felicidad el Alma ✨🎊🎂🥳 #Agradecida🙏🏻 por estos momentos hermosos #Gracias #Miarafamiliabella ✨🙏🏻🎂🎊🥳 🙋por todas sus felicitaciones a mi príncipe 🤴 que no pare la fiesta 🥳🎊💕 y muy pronto nos veremos en el estreno de #LaDoña2 #Felizcumple y #FelizAñonuevo #Blessings #Happybirthday #Happynewyear ✨ #shotoniphone ✨🎊🥳🍀💕 despeinadosFelices 😅👌🏻✨🎊