Anahí de Cárdenas ha dejado en claro que está dispuesta a vencer el cáncer de mama, el que le fue detectado en noviembre del 2019. Tras anunciarse su falsa muerte a través de redes sociales, la intérprete peruana agradeció a sus seguidores por su preocupación.

“No ando muy fotogénica que digamos. Estos han sido días muy duros, oscuros y difíciles. Tuve que regresar a la clínica por que me deshidrate por los vómitos, y me han vuelto a internar. Solo hasta que pase la crisis, que espero sea pronto”, escribió la actriz de “No me digas solterona” en una de sus publicaciones de Instagram, donde se le ve con un estado decaído producto de las quimioterapias.

Horas después, Anahí de Cárdenas utilizó su perfil de Twitter para gradecer a sus fans por estar pendientes de su salud, además de aconsejarles que no descuiden a sus familiares que padecen de cáncer.

“Paso por acá para agradecerles las palabras de apoyo en estos momentos complicados. Todos tenemos a algún familiar con cáncer, no nos olvidemos de ellos. Visítenlos, denles una llamada, se los van a agradecer”, escribió la intérprete nacional.

En su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas generó sentimientos encontrados al publicar un sentido mensaje acompañado de una de sus fotos desde el hospital.

“Solo hasta que pase la crisis, que espero sea pronto (mañana). Así que nada, reportándome desde la clínica, no he podido hacer #desayunojapones esta semana pero este fin prometo hacer uno bonito ¡Buena semana a todos!”, concluyó el texto de la también modelo.