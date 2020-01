Silvia Cornejo sobre críticas por perdonar a su pareja: “Yo no tengo por qué fastidiarme”

Silvia Cornejo rompió su silencio tras los escándalos por infidelidad que ha protagonizado su pareja Jean Paul Gabuteau. La conductora de “América Espectáculos” habría pasado por alto las imágenes del padre de su hijo con su exesposa.

Como se recuerda, Jean Paul Gabuteau fue captado besando a su exesposa en un lugar público. Las polémicas imágenes fueron difundidas por “Magaly Medina”, además, semanas antes, también se expuso la fuerte discusión entre Silvia Cornejo y la misma mujer que aparece junto al empresario en un restaurante.

La conductora de televisión aseguró que ignora las críticas en las redes sociales. "Sé que estoy expuesta pero tengo una vida personal, trato de no estar exponiéndolo... Tantos años que estoy en el medio, difícilmente que a mí me pueda afectar un comentario. Respeto al publico que me sigue, pero cuando uno está en el medio va a tener comentarios positivos y negativos", expresó.

Mujer que fue captada con pareja de Silvia Cornejo rompe su silencio

Silvia Cornejo pidió respetar las decisiones que involucran a su familia. “Las cosas que yo hago no las hago pensado en los demás”, arremetió la ex reina de belleza.

Rodrigo González criticó a Silvia Cornejo por mostrar amor con Jean Paul Gabuteau, quien le fue infiel. Foto: Composición

Sobre las fuertes críticas de Magaly Medina y Rodrigo González, Silvia Cornejo asegura que entiende el trabajo de sus colegas, por lo que no le molestan los ataques.

Magaly Medina se molestó al hablar de infidelidad de la pareja de Silvia Cornejo

“Yo no tengo porque fastidiarme, es el trabajo de cada persona. Yo siempre voy a respetar el trabajo de cada conductor en diferentes programas”, declaró a la prensa.

“Te soy sincera, no veo otros programas, me enfocó en mi trabajo y en hacer mis cosas. No estoy al pendiente de muchos programas”, señaló la conductora de “América Espectáculos” que por el momento se encuentra reemplazando a Rebecca Escribens.