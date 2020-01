Desde hace varias semanas, se especula mucho sobre una supuesta ruptura entre la salsera de moda Daniela Darcourt con el bailarín Andrés Izquierdo. Ante estos fuerte rumores, la cantante de “Señor mentira” decidió contarle toda la verdad de su estado sentimental a Rodrigo González por medio de Instagram.

Todo sucedió cuando Rodrigo González recibió el mensaje de una de sus seguidoras quien le aseguraba que Daniela Darcourt y Andrés Izquierdo ya llevan un tiempo de haber terminado su relación, dado que ambos ya no compartían ningún tipo de información juntos en sus redes sociales, sobre todo, desde que el bailarín regresó del extranjero.

“¡Rodri! Ahora sí parece que Daniela (Darcourt) ya no está con su bailarín porque ya no sube historias con él desde, más o menos, que él regresó de viaje. Daniela sale a pasear al cine, etc. Sólo con sus amigas”.

Estas palabras Rodrigo González las acompañó con: “Dani ¿Qué nos cuentas sobre esto? @danieladarcourtoficial”.

Ante esto, Daniela Darcourt, que ha demostrado ser una leal seguidora de toda la información que comparte Rodrigo González en Instagram, no dudó en responder al popular ´Pelúchín´ para aclarar, de una vez por todas, cuál es su verdadera situación sentimental con el bailarín Andrés Izquierdo.

“Estamos bien y tranquilos, Rodri. Yo trabajando y él también. Ahora está coordinando y cerrando todo para su taller... Estoy orgullosa de verlo crecer. Prometo que el día que terminemos yo te aviso a ti primero. ¡Un abrazo!”, replicó Daniela Darcourt.

Tras esto, Rodrigo González mostraría la respuesta que le dio a la salsera: “¡Gracias por eso, Dani y por tu generosidad!”