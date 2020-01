Rodrigo González responde a Ney Guerrero sobre posible llegada a ATV

Tras salir abruptamente de “Válgame Dios” lo que, al parecer, menos le ha faltado a Rodrigo González son propuestas para volver a la televisión. Recientemente, Ney Guerrero, productor de ATV confesó que le gustaría tener al popular ‘Peluchín’ dentro del canal. Ante esto, el polémico exconductor habló al respecto.

Rodrigo González no fue ajeno a estas informaciones y, como ya ha vuelto una costumbre, decidió responder a estas declaraciones desde su cuenta oficial de Instagram donde develó toda la verdad sobre una posible llegada a ATV.

Rodrigo González está alejado de la televisión desde su salida de "Válgame Dios".

“¡El tiempo lo dirá! Pero no quería dejar de agradecer tan generosas palabras. Soy un entretenedor que todos los días da todo de sí para que el día de alguien haya sido algo mejor. Será por eso que la gente cosechada en estos 11 años son mi equipo”.

Como se recuerda, a mediados de año, Rodrigo González y Gigi Mitre dejaron la conducción de “Válgame Dios” debido a la contratación de Latina de Cathy Sáenz para “Mujeres al mando”. El popular ‘Peluchín’ tiene problemas legales con la ‘Mamacha’ lo que lo obligó a dar un paso al costado al asegurar que no se sintió respaldado por la gerente del mencionado canal, Susana Umbert.

Tras esto, Rodrigo González siguió vinculado a la divulgación de información relacionada al mundo del espectáculo local, pero a través de su cuenta oficial de Instagram, la cual viene experimentando un aumento de seguidores casi meteórico.

Sin embargo, y a pesar que goza de mucho éxito en Instagram, lo cierto es que Rodrigo González no ha descartado volver a la televisión con un programa de espectáculos.

Rodrigo González sigue divulgado información del espectáculo local desde su cuenta de Instagram.

Esta mismo deseo de volver a la pantalla chica, llevó a productores como Ney Guerrero (que se hizo conocido tras formar parte del equipo de Magaly Medina desde sus inicios en la televisión) a afirmar hace un par de días lo siguiente:

“No hemos hablado con él (Rodrigo González), pero lo considero un valor en la televisión. Me parece que aporta bastante al entretenimiento... No lo descarto. Me gustaría tener a Rodrigo, Gisela, Hildebrandt, Jaime Bayly, pero vamos paso a paso”.