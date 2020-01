Nicola Porcella quiere internacionalizarse: “En Perú ya hice todo lo que tenía que hacer”

Nicola Porcella confirmó que viajará a México para internacionalizar su carrera. El modelo comentó que ya tiene proyectos concretados en el país azteca: “Ahorita, lo que estoy haciendo es mandar todo lo que me están pidiendo. Me han pedido mucho material para diferentes novelas, diferentes series que están presentando”, contó el exguerrero en una entrevista para un medio local.

Asimismo, el modelo no dudó en manifestar la emoción por su viaje que se realizará en las próximas semanas: “Con muchas ganas de salir al extranjero y eso es lo más importante”, mencionó.

Sin embargo, Nicola Porcella mencionó que entre sus planes no está irse del todo al exterior del país porque su familia vive aquí en Perú. “No se está yendo a asegurarse un trabajo, pero sí a que me conozcan. Estoy yendo a presentarme”, comentó el modelo.

El excapitán del equipo de ‘Los Leones’, aseguró que necesita crecer y salir de su zona de confort. “Tengo varios proyectos acá, muchos proyectos en televisión pero mi idea es ya internacionalizarme, mi idea ha sido salir de mi zona de confort. En Perú ya hice todo lo que tenía que hacer, he protagonizado novelas, he conducido programas, he sido capitán del mejor reality y la figura más importante del mejor reality del Perú por 7 años.”, dijo Nicola Porcella.

Cabe recalcar que Nicola Porcella, luego de su participación en “Ven, baila, quinceañera”, formó parte de la telenovela “Te volveré a encontrar” protagonizada por Alondra García Miró. No obstante, dicha producción todavía no ha sido transmitida por televisión.