Nicky Jam y Daddy Yankee presentan Muévelo [VIDEO]

Dos de los grandes pioneros del reggaetón, Nicky Jam y Daddy Yankee, vuelven a unirse luego de 20 años de separación para darle vida a Muévelo, un tema explosivo que promete apoderarse de la radio y plataformas digitales durante este año 2020.

Durante 20 años, los fans de Nicky Jam y Daddy Yankee deseaban que ‘Los Cangris’ grabaran nuevamente un tema juntos. La espera ha terminado y este nuevo tema sin duda podría marcar un nuevo hito en la historia de la música. El esperado reencuentro musical sucedió bajo la producción de los hermanos ganadores del Grammy Play-N-Skillz (Juan y Oscar Salinas), con el apoyo de los sellos discográficos Sony Music Latin y El Cartel Records.

El sencillo cuenta con un pequeño fragmento del tema Here comes the Hotstepper de Ini Kamoze, que rememora la época dorada del reggae, específicamente en el año 1994. “Muévelo” formara parte del soundtrack de la película Bad Boys For Life que se estrenará en cines el próximo 17 de enero de 2020.

“Yankee es mi hermano de batalla, el pasado no define quienes somos hoy en día, y hacer felices a nuestros fanáticos es el principal motor de este tema”, afirma Nicky Jam. Ambos artistas trabajaron muy de cerca en la composición del tema, el cual presentan junto a su video musical filmado con un concepto cinematográfico en las emblemáticas calles de Miami.

Bajo la dirección del experimentado director Marlon Peña; Nicky Jam y Daddy Yankee, muestran un video lleno de escenas dinámicas y mucha acción, inspiradas en la cultura callejera con un aire apocalíptico. “Queríamos volver y queríamos hacerlo en grande. Entregarles a nuestros fans un tema explosivo”, agregó Daddy Yankee. Muévelo está disponible en todas las plataformas música digital.