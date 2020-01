La mítica banda Metallica sorprendió a sus seguidores de Instagram con el anuncio de una generosa donación a la compañía de bomberos de Australia, con el objetivo de contribuir a la lucha para frenar la ola de incendios forestales que azota el continente de Oceanía.

A través de su fundación “All Within My Hands”, la agrupación logró recaudar 750 mil dólares que ayudarán a rescatistas y demás voluntarios que hasta el momento se encuentran luchando con la lamentable situación.

“Estamos abrumados con las noticias de los incendios forestales que se extienden en millones de acres a través de Australia, que también azota Nueva Gales del Sur y Victoria”, escribieron junto a una fotografía que muestra un bosque ardiendo en llamas.

La legendaria banda anunció que se une a los esfuerzos por frenar la ola de incendios que azota Australia.

“La destrucción resultante y los efectos devastadores en todos los residentes, animales, el medio ambiente y la increíble tierra en Australia son realmente desgarradores”.

Según información actualizada del Servicio de Bomberos Rurales, hasta el momento hay dos millones de hectáreas afectadas por el fuego. Además se han perdido seis vidas humanas y más de dos mil inmuebles destruidos.

Del mismo modo, los integrantes de la banda Metallica exhortaron a sus más de seis millones de seguidores a unirse a la causa y apoyar con los medios disponibles a diferentes organizaciones que se encuentran activas en la zona.

Tras el pronunciamientos, los fans del grupo aplaudieron la medida de sus ídolos e incluso pidieron un concierto benéfico para continuar con el apoyo a Australia.