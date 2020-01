Meghan Markle irrumpió en la Realeza Británica en el 2016 cuando inició una relación con el príncipe Harry. La pareja fue presentada por una amiga en común, quien les organizó una cita a ciegas.

La atracción fue inmediata, ya que al año siguiente (27 de noviembre de 2017) se anunció el compromiso oficial durante una entrevista televisiva. El 19 de mayo de 2018, los novios se casaron en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra.

En un principio todo era felicidad, pero al poco tiempo empezaron a surgir muchos rumores sobre la vida de Meghan Markle y su actitud “rebelde” con la monarquía, los cuáles la empujaron tanto a ella como a su esposo a dar un paso al costado para hacer una nueva vida.

Meghan Markle divorciada

Meghan Markle tuvo una larga relación con el productor de cine estadounidense Trevor Engelson. Ellos fueron novios desde el 2004 hasta 2011, año en que se casaron. Lamentablemente, la unión culminó en agosto de 2013 por “diferencias irreconciliables”.

Según varios medios, la realeza británica no ve con buenos ojos a las mujeres divorciadas, sobre todo, si van a ser parte de su familia.

Meghan Markle, príncipe Harry

Filtración de fotos íntimas

A los pocos días de haberse casado con Harry, Meghan Markle sufrió un duro golpe tras la filtración de unas fotos suyas en topless. Las imágenes, que fueron tomadas años antes que conociera al príncipe, mostraron a la exactriz estadounidense en la playa y acompañada de unas amigas.

Su pasado como actriz

Otra de las cosas que molestó a la reina Isabel ll, según indicaron algunos portales británicos, fue la incursión de Meghan Markle en la actuación.

La exintéprete se hizo conocida gracias a la serie Suits, pero tuvo que dejar todo su vínculo con la exposición mediática y el mundo del espectáculo para que se casara con Harry.

Meghan Markle, príncipe Harry

Racismo

A pesar de ser un país avanzado, Meghan Markle también fue víctima de racismos en Gran Bretaña. La joven madre tiene raíces afroamericanas, algo que no era bien visto en la monarquía.

“Meghan ha sido sometida a un proceso muy mal intencionado que ha tratado de convertirla en una persona vil, y todo por los prejuicios que conlleva que sea una actriz estadounidense que además no es blanca del todo. La forma en que la han tratado en los medios ha sido horrible”, señaló un periodista de The Times.

Acoso de la prensa

El príncipe Harry manifestó su preocupación porque la prensa británica se había ensañado contra su esposa y temía que terminara igual que su madre, la princesa Diana, quien murió en accidente automovilístico tras intentar escapar de los paparazzi.

Supuesta pelea con Kate Middleton

Aunque nunca lo confirmaron, los rumores de una mala relación entre Meghan Markle y Kate Middleton se iniciaron un poco antes de que se casará con el duque de Sussex. Según señalaron, todo inició cuando William y su esposa intentaron convencer a Harry que no llevara al altar a Meghan, ya que no la veían como parte de la realeza

Meghan Markle y su “informalidad”

Desde que se convirtió en la duquesa de Sussex, Meghan Markle dejó claro una cosa: que haría lo que a ella realmente le gustaba.

Durante algunas apariciones formales, la exactriz lució uñas colores de oscuros, lo que no está permitido. Además, en una de sus tantas giras en visitas a niños necesitados, Meghan apareció con un polo en tiritas y jeans. Estas actitudes habrían colmado la paciencia de la reina Isabel.

Meghan Markle y príncipe Harry

La mudanza de los duques de Sussex

En junio del 2019, el palacio de Kensington anunció que Meghan y Harry se separarían de los duques de Cambridge, para crear su propia fundación caritativa. Rumores señalaron que esa decisión fue tomada por la mala relación entre la duquesa de Sussex y Kate Middleton. Asimismo, los padres del pequeño Archie se mudaron a la casa de campo de Frogmore, en Windsor.

Meghan Markle

Encuentro con Beyoncé y Jay Z

Durante el estreno de la cinta del Rey León en Londres, Meghan nuevamente rompió el protocolo real al saludar efusivamente a Beyoncé y Jay Z. Los miembros de la familia real tienen prohibido realizar este tipo de saludos.

Meghan Markle príncipe Harry, Beyoncé y Jay Z

Baby shower en Nueva York

Antes del nacimiento de Archie, Meghan no tuvo mejor idea que celebrar la pronta llegada de su hijo en Nueva York. Sin embargo, Kate Middleton, esposa del príncipe William, no asistió y comenzaron a surgir nuevamente rumores sobre alguna rivalidad entre ambas. La explicación oficial sobre por qué Kate no fue al baby shower, es que ella se encontraba de vacaciones con su familia.