Leonardo DiCaprio ha demostrado ser todo un héroe y no solo en los exitosos filmes en los que participó a lo largo de su carrera, sino también en la vida real. El afamado actor de Hollywood salvó a un joven marinero de morir ahogado en el mar del Caribe.

El milagroso hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando Leonardo DiCaprio se alistaba para recibir el 2020, navegando a bordo de su yate junto a su novia Camila Morrone y sus amigos más cercanos, fue en ese momento que escucharon una llamada de auxilio a través de la radio de la embarcación.

Un joven marinero de 24 años llevaba 11 horas flotando en alta mar tras haber caído un crucero del Club Med cerca de la isla de Saint Martin y nadie pudo dar con el desafortunado hombre. Debido a esto, el desesperado capitán del barco emitió el pedido de ayuda.

El actor y su grupo de amigos fueron los únicos en responder al llamado y no dudaron en interrumpir su noche de relajo para empezar a buscar a la víctima, a quien lograron encontrar en la isla de Saba. Reviviendo una de las más famosas escenas de “Titanic”, Leonardo DiCaprio no dudó en nadar hasta él para rescatarlo.

De esta manera, el actor salvó la vida del francés, quien estaba deshidratado y casi no podía mantenerse a flote. Según testigos que presenciaron el acto heroico del protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood”, en medio de su delirio, el marinero no podía creer que había sido rescatado por una estrella del cine mundial.