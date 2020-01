Leonard León sobre ‘Válgame’: “Es un programa basura y busca denigrarme”

Leonard León no se guardó nada y arremetió con todo contra el programa de su expareja Karla Tarazona. En conversaciones con un medio local, el cantante soltó algunos comentarios hacia “Válgame”, espacio televisivo de Latina.

Durante estas últimas semanas, el cumbiambero estuvo dejando algunos comentarios sobre la madre de sus hijos, pero en esta ocasión, decidió pronunciarse sobre su lugar de trabajo. Por tal motivo, señaló que dicho magazine quiere dejarlo mal parado.

Leonard León.

“Ese es un programa basura y me quieren denigrar”, aseguró Leonard León, dejándose notar como víctima ante esta situación. Así también, dijo que el programa “Válgame” mintió sobre lo ocurrido con el juicio que llevaba su hermana.

"No le tengo miedo a la justicia, ellos han mentido afirmado que por mis influencias se suspendió la diligencia en el juicio que me hizo mi hermana Vanessa. Eso es falso, porque el fiscal no asistió pues están en huelga (Poder Judicial) y todo se ha reprogramado”, sostuvo.

De la misma manera no tuvo en reparos en decir que demandará a su familiar por supuestas calumnias, debido a que ella habría afirmado que él intentó atacar a su padre.

Leonard León y Karla Tarazona.

“Eso es falso. Y también miente cuando dice que me ha visto golpear a Karla, pues ella nunca vivió conmigo. Yo tengo pruebas y demostraré sus mentiras”, manifestó.

No es la primera vez que el cumbiambero Leonard León despotrica en contra de su expareja y hermana. Actualmente lleva un juicio con Karla Tarazona. Respecto a Vanessa León, ella apareció en la televisión a acusar que su hermano la agredía física y verbalmente, además de intentar dañar a su padre.