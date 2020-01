En los últimos años, Justin Bieber dejó de aparecer en las primeras planas de espectáculos causando incertidumbre entre las believers que notaban como su ídolo desaparecía de manera progresiva de la escena pública. Nadie imaginaba meses atrás que sería la enfermedad de Lyme el motivo.

Justin Bieber confesó que padece de la enfermedad de Lyme a través de su cuenta de Instagram.

Lo que parecía ser una decisión personal del cantante, se reveló como una obligación luego que el mismo Bieber confesara que enfrenta un grave padecimiento llamado enfermedad de Lyme, la cual evita que el canadiense se mantenga en los escenarios con la misma frecuencia e intensidad de antes.

La noticia ha dejado impactados tanto a seguidores como detractores del cantante. Sin embargo, Justin Bieber no es el único famoso que ha sido diagnosticado con la enfermedad.

Thalía

La cantante mexicana Thalía reveló que contrajo la enfermedad años atrás, cuando se encontraba en los meses finales de su primer embarazo.

Lo que inició con fatigas severas, dolores constantes y sudoraciones excesivas culmino con el diagnóstico de la enfermedad de Lyme tras 4 pruebas de laboratorio.

Pocos meses atrás, la cantante compartió una publicación en Instagram en la que recordó ese momento. “Hace 12 años que contraje esta enfermedad. Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva” indicó.

Thalía se alejó de las cámaras tras se diagnosticada con la enfermedad de Lyme.

Alec Baldwin

Hace nueve años, el actor Alec Baldwin fue picado por una garrapata y contrajo la enfermedad de Lyme en uno de los peores momentos de su vida, pues se había distanciado de su esposa.

“Pensé que iba a morir. Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrara pronto” reveló el actor que dio vida a Jack Ryan en 'La caza del Octubre rojo".

Alec Baldwin es uno de los famosos que contrajo la infección al ser picado por una garrapata.

Avril Lavigne

La cantante canadience confesó, en una entrevista con la revista People, que la enfermedad de Lyme llegó a tenerla postrada en cama. “Sentía como si no pudiera respirar, no pudiera hablar y no pudiera moverme”, confesó la interprete.

Avril Lavigne usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la confirmación de Justin Bieber en relación a la enfermedad. “Para todos los afectados por Lyme, quiero decirles que hay ESPERANZA." menciona en la publicación.

Richard Gere

El reconocido actor Richard Gere afirmó haber padecido la enfermedad de Lyme durante el año 2000, mientras grababa la película ‘Otoño en Nueva York’. Su condición hizo que el rodaje del filme se retrasara. “Esta es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada” aseguró el actor.

Richard Gere contrajo la enfermedad cuando tenía 50 años.

Como se recuerda, el interprete de ‘Never say never’ compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que confirmó que padece de la enfermedad y que revelará detalles el próximo 27 de enero en el documental ‘Justin Bieber: Seasons’.

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, no se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general”, escribió el cantante.

“Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y vuelva a estar mejor que nunca”, agregó.