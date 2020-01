Justin Bieber fue blanco de duras críticas debido al aspecto desmejorado que luce desde hace un par de años, muchos especularon que el cantante estaba nuevamente inmerso en la adicción a las drogas. Sin embargo, la última publicación en el Instagram del intérprete de “Yummy”, termina con todas las especulaciones y revela su verdadero estado de salud.

Según “Justin Bieber: Seasons”, documental próximo a estrenar en YouTube, el canadiense estuvo luchando contra la enfermedad de Lyme, la misma que casi acaba con las vidas de las también artistas Thalía y Avril Lavigne.

De acuerdo con el medio especializado TMZ, Justin Bieber estaba sufriendo silenciosamente debido a la grave enfermedad. El documental ha sido visto por un grupo selecto de personas y revelaría escenas de la familia del cantante discutiendo sobre los síntomas que experimentó durante el año pasado. Como se recuerda, el mismo artista señaló que los últimos años no han sido los mejores excepto por su matrimonio con Hailey Baldwin.

Justin Bieber estrena nuevo single

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber se veía mal, que andaba consumiendo sustancias ilegales, etc. No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tenía un caso serio de mono crónico que afectó mi piel, función cerebral, energía y salud general", inició su mensaje Justin Bieber.

Foto Captura: Justin Bieber Instagram

"Estás cosas serán explicadas más adelante en una serie documental que estoy poniendo en YouTube en breve… Puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando. Han sido un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esto, hasta ahora, una enfermedad incurable y voy a estar de vuelta y mejor que nunca”, agregó el norteamericano en su perfil oficial de Instagram.

¿Cómo se transmite la enfermedad de Lyme?

La infección es producida por una bacteria tras la picadura de una garrapata, los signos iniciales de la enfermedad de Lyme incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción en la piel, llamada eritema migratorio. El tratamiento incluye antibióticos, sin embargo, un diagnóstico y tratamiento tardío puede llegar a ocasionar parálisis facial, dolor nervioso e incluso puede inflamar el cerebro y la médula espinal.