¿Grimes embarazada?: cantante publica fotografía que confunde a fans [FOTOS]

Los rumores de un posible embarazo han rondado a Grimes durante las últimas horas. Y la canadiense no ha tenido mejor respuesta que compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la cual resalta su estómago y, sobre él, la silueta de un bebé. Una fotografía que no hace más que avivar las especulaciones sobre su supuesto estado.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Eli Russell Linnetz y ya ha logrado sobrepasar los 74 mil me gusta en solo dos horas de publicación. Además, Claire Elise Boucher, verdadero nombre de la compositora, aprovechó esta ocasión para referirse a las limitaciones de Instagram y a su censura sobre ciertas partes del cuerpo femenino. “Censurada por Instagram, casi me salgo con la mía”, fue el texto con el que acompañó la foto.

En relación al embarazo del que tanto hablan sus fanáticos, la productora de 31 años no confirmó ni desmintió nada, pero sí respondió un comentario de las redes sociales en el que explicó lo que esto significa para una mujer. “Estar embarazada es un estado de ánimo muy salvaje y bélico. Podría ser lo que es. La mayoría de mis amigos me dijeron que no las publicara, así que me sentí afectada por la psicología inversa. Interrogué a mi vergüenza sobre ello y decidí que era una suma extraña de auto-odio interno para sentirme incómoda en mi cuerpo”, escribió.

¿Grimes y Elon Musk?

La cantante Grimes y el dueño de Tesla Elon Musk mantienen una relación desde el 2018. De acuerdo a algunos medios estadounidenses, la pareja se conoció cuando Elon Musk contactó a la canadiense después de enterarse de que ella había pensado en un chiste sobre inteligencia artificial antes que él. La relación se confirmó en mayo de ese mismo año cuando Grimes y el empresario llegaron juntos al evento del MET Gala.