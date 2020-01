Brad Pitt habló sobre su sobriedad de manera sorpresiva al recibir el premio a mejor actor de reparto de la mano de Bradley Cooper en la entrega anual de los Premios de la Junta Nacional de Revisión en la ciudad de Nueva York, celebrada el pasado miércoles 08 de enero.

Al empezar su discurso de agradecimiento, Brad no dudó en mostrar su aprecio por Bradley y agradecerle su apoyo en su momento más difícil al ayudarlo a superar el alcoholismo.

“Gracias, Bradley. Bradley acostó a su hija para dormir, y luego se apresuró a hacer ésto". “Estoy sobrio gracias a éste tipo, y cada día desde aquel entonces, ha sido realmente feliz. Te amo, y te agradezco”, expresó Brad en un emotivo discurso.

En dicha entrega, el actor de ‘A Star Is Born’ fue el encargado de entregar el galardón por mejor actor de reparto a su buen amigo, Brad Pitt, por su actuación en el filme de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

Bradley Cooper fue el encargado de entregar el premio al actor y ambos se fundieron en un tierno abrazo en el escenario.

“Quiero agradecer a la Junta Nacional de Revisión por la inteligencia de premiar a Brad Pitt como mejor actor de reparto”, mencionó Bradley antes de antregarle el galardón a su querido amigo.

Bradley Cooper sabe por experiencia propia lo que puede ocasionar el alcohol. El actor de 45 años, quien ha estado sobrio desde el 2004, le dijo al Hollywood Reporter en una entrevista de 2012 que dejó de beber porque pensó que arruinaría su vida.

La lucha de Brad Pitt contra el alcoholismo

Luego de su separación con Angelina Jolie, Brad Pitt pasó cerca a un año en Alcohólicos Anónimos y ha estado sobrio desde entonces, pero hasta ahora, el apoyo de Cooper en el proceso era desconocido.

En varias ocasiones, el actor ha revelado que fue su adicción al alcohol la causante de que el matrimonio de más de diez años entre éste y Angelina Jolie terminara en divorcio.

En una entrevista en diciembre, Pitt habló sobre su alcoholismo con el actor Anthony Hopkins para la revista Interview.

Pese a los altibajos que tuvo, Brad Pitt ha retomado su carrera con fuerza por sus recientes papeles en ‘Ad Astra’ y ‘Erase una vez en Hollywood’ y ahora se encuentra realmente agradecido con las personas que lo apoyaron durante el camino, como su amigo Bradley Cooper.