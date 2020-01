Beto Ortíz, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una misteriosa fotografía que anunciaría el fin del polémico programa “El valor de la verdad”. En la foto, se puede ver la imagen del conductor envuelta en un plástico para ser guardada. “Cuando el canal te manda al depósito hasta la próxima temporada”.

Asimismo, se sabe que el periodista iniciará un nuevo proyecto de corte político bajo el nombre de “Abre los ojos”. Este espacio periodístico estará enfocado exclusivamente en la coyuntura de la campaña electoral de las próximas elecciones congresales 2020.

A pesar de ello, todavía quedan algunas ediciones de ‘EVDV’ que están pendientes de emitirse, hasta el momento se sabe que la última transmisión será el sábado 22 de febrero.

“Ahora será más un ‘nadie se duerma’ dominical, pero con una temporada breve solo por elecciones. Haremos nuestro mejor esfuerzo por no aburrirlos y nos iremos de aire a fines de febrero. Un choque y fuga, prácticamente”, declaró el conductor en una entrevista para un medio local.

Foto: Instagram

Beto Ortíz confesó no tener problemas con la competencia que tendrá su programa en ese horario. “Siempre he estado en horarios competitivos. El día que no quiera competir pediré un programa a las 3 de la mañana. Hay que mirar siempre con respeto a la competencia. Competir contra el fútbol no tiene caso porque siempre va a tener su público cautivo” explicó el periodista.