Rodrigo González recuerda a Reimond Manco episodio en estado de ebriedad

Desde hace mucho tiempo, Reimond Manco ha dejado de aparecer en las páginas de espectáculos por las diversas indisciplinas que lo caracterizaron por un tiempo. Hoy, enfocado en su carrera como futbolista y en sus hijos luce un perfil más tranquilo que antaño. Sin embargo, esto no fue excusa para Rodrigo González quien no perdió tiempo en recordarle su pasado con el alcohol.

En sus más recientes historias de Instagram, Rodrigo González compartió una imagen de Reimond Manco disfrutando del verano. En la foto compartida en esta red social se ve al futbolista con ropa de baño, cubierto con un bivirí color negro y con un par de flotadores de brazos entre sus manos.

Desde hace varios años, Reimond Manco ya no es vinculado a escándalos.

En la leyenda que describe esta foto, Rodrigo González escribió lo siguiente: “Reimond Manco con sus flotadores. Así no hay que sacarlo cargado”.

Esta frase hace referencia a aquella ocasión cuando el jugador fue captado seminconsciente en evidente estado de ebriedad. En ese momento, Reimond Manco era sacado del taxi que lo llevó a su casa, fue cargado para meterlo dentro de su vivienda ya que no podía mantenerse en pie.

Al rato, Rodrigo González compartió la respuesta de algún fan o amigo de Reimond Manco, quien le escribió a Peluchín para salir en defensa del futbolista: “Peluche, hace tiempo que a Reimond no se le ve en juerga alguna, debes publicar también que él está pasándola con su esposa e hijos en Tumbes”.

Ante esto, el popular ‘Peluchín’ replicó: “Nadie dice nada su vida familiar, pero siempre ha sido un referente de lo que todo jugador de fútbol no debe hacer con su carrera. Si ahora se ofende porque dice que él no toma una cerveza o no es el de la foto, Ok. Le creo. Ahora se escandaliza. Pero es más sano tomar una cerveza que protagonizar todas las escenas que ya vimos producto de sus excesos”.