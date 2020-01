Magdyel Ugaz confiesa que le gustaría adoptar un hijo

Magdyel Ugaz sorprendió al confesar detalles íntimos de su vida amorosa y profesional. Tras su salida de “Mujeres al mando”, la actriz se dedicó a sus proyectos artísticos y se alejó de la pantalla chica.

A sus 35 años, la actriz asegura que no se apresura por ser madre. La maternidad para Magdyel Ugaz podría llegar gracias a la adopción.

“El tema de la adopción en una idea muy linda. Me encantaría, lo conversé con mi mamá en algún momento y siento que sería bonito e importante”, expresó la exconductora de televisión durante una entrevista para “América Espectáculos”.

Sobre su edad y los cinco años que lleva sin una pareja, Magdyel Ugaz revela cómo se siente cuando le hacen las clásicas preguntas sobre tener una familia.

“Muchos me preguntan y me dicen: te vemos tan linda, ¿cuándo vas a tener el hijo?, ¿cuándo vas a tener novio?. Siento que hemos aprendido de que la felicidad tiene que ver con otra persona, con un hijo. Me imagino que debe ser hermoso tener un hijo, pero creo que mucho más hermoso es enamorarte de ti”, expresó la artista.

“Lo que no quiero es estar por estar con alguien. Quiero estar con alguien con el que sienta que me acompañe bonito. Este año que ha pasado he trabajado y sigo trabajando en mirarme con cariño, con amor, así suene cliché”, manifestó la actriz.

Magdyel Ugaz habló de Jazmín Pinedo y Gino Assereto

La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” respaldó que su excompañera en “Mujeres al mando”, ella halagó que cuide mucho su vida personal y lo único que sabe al respecto es que Gino y Jazmín se “separaron en buenos términos”.

“Siento que es una chica súper profesional y que tiene las cosas bastante claras, ella cuida mucho su vida personal y me parece importante en este medio cuidarla y bueno, yo de hecho le escribí y siempre mi cariño y mi apoyo para ella”, sostuvo.