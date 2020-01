María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, besa en la boca a Edgar Vivar [FOTO]

El amor ha vuelto a la vecindad del “Chavo del Ocho”, esta vez los protagonistas son los recordados personajes María Antonieta de las Nieves (69 años) más conocida como ‘La Chilindrina’ y Edgar Vivar (75 años). Para nadie es un secreto que ambos llevan una amistad de más de 50 años, después de haber pertenecido a un gran elenco.

Está última semana ambos artistas han revolucionado las redes sociales, puesto que salió a la luz una fotografía publicada por la revista TV Notas, donde ‘La Chilindrina’ le da un beso en la boca al conocido ‘Señor Barriga’.

Fuente: TV Notas

Según la revista TV Notas, el ósculo se dio en medio de la fiesta sorpresa organizada por Verónica, hija de la comediante mexicana y estuvo acompañada de familiares y amigos.

En declaraciones para el mismo medio, ella dijo: “No me lo esperaba, nunca en mi vida había tenido una fiesta sorpresa. Mi hija Verónica me hizo alistarme con una mentira piadosa; me dijo: ‘Mamá, te tienes que levantar y ponerte bonita, porque vamos a ir a una comida muy importante de trabajo’. Yo no quería, pero accedí por ella. Antes de irnos me dijo que, si pasaba a su casa, que está al lado de la mía, para ver una recámara nueva, y entrando me encontré con mis amigos cantándome ‘Las mañanitas’”.

En medio de los invitados estuvo presente Edgar Vivar, a quien saludo con un efusivo beso, la veterana actriz, refirió que no tuvo problemas con besar a su colega ya que “es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar”.

“A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia”, agregó María Antonieta.

¿Cuándo falleció el esposo de ‘La Chilindrina’?

Recordemos que, en setiembre del año pasado falleció Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves. Este hecho significó una gran tristeza para la actriz, ya que terminó con su matrimonio de 48 años en el que la pareja tuvo dos hijos.

Sin embargo, “Siempre va a seguir significando lo mismo, porque para mí no se ha ido, para mí, está conmigo”, aseguró la actriz.