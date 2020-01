Kendall Jenner y Cara Delevingne son conocidas por imponer tendencias y marcar hitos en el mundo de la moda y la belleza. Las famosas modelos han alborotado a los usuarios de internet con una reveladora sesión de fotos y ahora amenazan con traer de vuelta un popular peinado setentero.

Los setentas fueron una década que destacó por sus extravagantes peinados y peculiares modas. Una de las principales tendencias que se hicieron populares en esa época fue el corte bob. Este estilo presenta el cabello a la altura de la quijada y de manera abultada en la parte posterior, además cuenta con un pronunciado cerquillo. Al parecer las modelos han decidido crear una nueva versión de este famoso peinado.

Las modelos realizaron una atrevida sesión de fotos para un calendario pero sorprendieron con el look que decidieron utilizar.

Kendall Jenner y Cara Delevingne protagonizaron una sesión de fotos para el calendario 2020 de la marca Chaos. Sin embargo el detalle que sorprendió a sus fans y seguidores no fue los sensuales atuendos que usaron, sino su elección de peinado.

Las artistas lucieron una melena dorada con el famoso corte, las que usaron para las atrevidas imágenes. Sin embargo, sus millones de seguidores en redes sociales no deben preocuparse, ya que este extravagante look no es permanente, pues para la sesión se utilizaron un par de pelucas. Ambas siguen teniendo sus largas y populares melenas.

La hermana de Kim Kardashian y la actriz británica posaron frente a la cámara en reveladores atuendos e impactaron en la paltaforma de Instagram, donde las instantáneas fueron publicadas.