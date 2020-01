Kate Candela: “Me vengué de esa persona. Fue la primera vez que tuve ese sentimiento de la infidelidad”

Kate Candela confesó haber sido infiel una vez en su vida pero por una cuestión de venganza. La ex integrante del grupo de salsa “Son Tentación” contó en una entrevista, realizada por un diario local, lo siguiente: “Me vengué de esa persona. Fue la primera vez que tuve ese sentimiento de la infidelidad y afloró la venganza hacia esa persona”.

La cantante detalló en la entrevista que a muy temprana edad fue víctima de una traición. “Cuando tenía 19 años un chico me fue infiel. Fue la única vez que me han sido infiel y de verdad, el dolor que sentí al enterarme de esta infidelidad fue enorme”, expresó.

Según la artista, al enterarse de lo ocurrido, decidió dar un paso al costado en su relación porque no estaba dispuesta a perdonarlo.

“En ese momento, no perdoné. Preferí dar un paso al costado porque no lo merecía. ahora igual siento que no lo merezco. Soy una mujer muy capaz, muy independiente y siento que merezco algo igual a lo que soy y más”, mencionó.

Kate Candela

Pese a que fue la única vez en que Kate Candela atravesó por un momento tan difícil, consideró que no era justo tener que pasar por ese tipo de situaciones y decidió vengarse.

“Sentí que era súper injusto lo que él había hecho pero de ahí nunca más. Ni para la infidelidad ni para la venganza, siento que son dos sentimientos que en mi cuerpo no caben. Los experimenté una vez y ahí quedó”, contó la cantante.

Además, la ex “Son tentación”, aseguró que prefiere mantener su relación con el bailarín Kervin Valdizán lejos de las pantallas y de las redes sociales.