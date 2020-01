Juliana Oxenford sobre salida de Milagros Leiva: “Que siga en lo suyo y yo en lo mío”

Juliana Oxenford regresa a la televisión a través de la señal de ATV con un programa noticioso que lleva su nombre. La periodista aclaró los rumores que señalan que le quitó el puesto de trabajo a su colega Milagros Leiva, quien conducía la edición matinal.

La periodista, nacida en Argentina, negó cualquier relación de su ingreso al canal con la salida de Leiva. “Nadie ‘serrucha’ a nadie en la vida, salvo que se quiera dejar serruchar”, expresó.

“Ella estaba en un programa de la mañana, no conozco bien las razones de su salida, pero que siga en lo suyo y yo en lo mío. Todo bien”, agregó.

Milagros Leiva

No es su amiga. Juliana Oxenford aseguró no conocer a Milagros Leiva, pese a los tantos años que ambas tienen un lugar en la pantalla chica.

"No la conozco mucho, alguna vez hemos tenido un encuentro, ella me entrevistó cuando tenía un programa chiquitito por internet, pero más allá de eso, no hay amistad, no hay nada, como con un montón de gente en el periodismo que no conozco mucho. Somos colegas, nada más", señaló al Trome.

Juliana Oxenford

‘ATV Noticias: Al estilo de Juliana’ es el programa que se lanzará este lunes 13 a las 7:00 p.m. La periodista solo tiene halagos para el canal ATV tras haberla acogido como su nueva figura.

“Empecé en ATV cuando tenía 18 años haciendo fútbol y hoy regreso con una nueva propuesta que no podía desaprovechar, y en un canal donde siempre me sentí cómoda y me trataron bien”, comentó.