Heidi Klum se declara “más feliz que nunca” con su marido Tom Kaulitz

Bien dice el dicho que ‘a la tercera, va la vencida’, y esto aplica muy bien para la modelo y presentadora de TV Heidi Klum, quien vive su tercer matrimonio.

La alemana ha concedido una entrevista a la revista People en la que detalla todos los motivos por los que su tercer marido, Tom Kaulitz, se lleva la corona frente a los dos anteriores. Heidi asegura que el guitarrista de ‘Tokio Hotel’ tiene todo lo necesario para hacerla “más feliz que nunca”.

“Por primera vez en mi vida tengo un compañero con el que puedo hablar de todo, alguien con el que comparto todas las tareas que tenemos en común... Ahora, por primera vez, he experimentado lo que de verdad significa tener un compañero de vida”, ha confesado la modelo de 46 años.

Los 16 años de diferencia de edad no han sido un impedimento para que su amor tiunfara. Ellos han formado una pareja inseparable desde que empezaran a salir en la primavera de 2018.

“Tom es absolutamente maravilloso”, comentó Heidi a la misma revista en setiembre de 2018.

La pareja se casó en febrero de 2019, solo dos meses después de haberse comprometido en diciembre de 2018. Y se volvieron a casar por segunda vez en una boda en Capri en agosto de 2019.

Heidi Klum está muy contenta de que Tom Kaulitz sea parte de su vida, “Es la persona más dulce, amable, cariñosa y entregada que he conocido en mi vida. Me siento muy afortunada y la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que fui tan feliz”.

“Solía afrontar todo sola. Pero, por primera vez, puedo experimentar qué significa tener verdaderamente una pareja”, ha explicado la modelo, que ha pasado por dos matrimonios fallidos antes de conocer al músico alemán.

“Él es absolutamente maravilloso. Tal vez sea porque es alemán y nos entendemos de manera diferente. Pero hasta ahora todo bien”, agregó en la entrevista.

Anteriores matrimonios de Heidi

- Su primer matrimonio fue con el estilista australiano Ric Pipino, de 1997 a 2002.

- Su segundo matrimonio fue con el cantante Seal, de 2005 a 2014.

Heidi conoció a su actual marido Tom en la fiesta de un amigo en común: "Yo casi no podía mirarlo. ¿Sabes cuando te sientes tan atraído por alguien que dices: ‘Dios mío, no puedo cruzarme con su mirada’?, relató la modelo en el programa de Ellen DeGeneres.