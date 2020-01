Chris Evans es conocido mundialmente por interpretar al Capitán América en la saga Los Vengadores; por eso, su asistencia a los Globos de Oro no pasa de ser percibido.

Sin embargo, en esta ocasión lo que llamó la atención no fue solo su presencia, sino también la persona que lo acompañaba, su hermano menor Scott Evans.

Él recorrió la alfombra roja junto a su famoso hermano. Los dos vestían muy elegantes, el menor de los Evans escogió un terno color azul, mientras el otro decidió arriesgarse un poco más y eligió un esmoquin de color uva.

No obstante, lo que atrajo las miradas fue su parecido físico, pues los dos tienen un look muy similar. Ambos tienen el pelo marrón corto y llevan una barba que cubre todo su mentón y la mitad de sus mejillas.

Chris Evans llega a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su hermano Scott. Foto: Instagram

Scott Evans tiene 36 años y aunque no es tan conocido como su hermano, también es actor. En el 2015 interpretó a un oficial de policía llamado 'Oliver Fish’ en la telenovela de ABC ‘One Life to Live’, además también actúo en la serie ‘Grace and Frankie’.

El joven actor fue a la ceremonia de los Globos de Oro para acompañar a su hermano, pues este participó en la película “Knives Out" que estaba nominada como “Mejor Película-Musical o Comedia”.

No es la primera vez que los dos se muestran juntos en los medios de comunicación. En noviembre pasado los dos asistieron al programa que conduce Jimmy Fallon “The Tonight Show”.

Los dos pasaron un momento muy divertido al participar de un conocido juego, donde el conductor hacía preguntas y lo hermanos tenían que coincidir en las respuestas, mientras uno de ellos utilizaba unos audífonos de cancelación de ruido.