Elvis Presley y Priscilla: la historia de amor del ‘Rey del Rock and Roll’ [FOTOS]

Elvis Presley nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, Estados Unidos. Hace 85 años, el mundialmente famoso ‘Rey del Rock & Roll’ deslumbró al mundo agregándole sensualidad y sexualidad a la música moderna.

Hay historias de amor que no se olvidan, como la que protagonizaron Priscilla Beaulieu y Elvis Presley a mediados de los años 60s. En la siguiente nota recordamos el sonado romance, su boda y el divorcio con la única mujer que lo llevó al altar.

Su historia de amor

En diciembre de 1957, el cantante que ya era toda una sensación: tenía editados tres discos, uno con canciones de Navidad en camino y había protagonizado tres películas, fue convocado a unirse al Ejército estadounidense.

Fue en la ciudad de Wiesbaden (Alemania), en 1959, cuando se conocieron. El cantante tenía 24 años, y ella apenas 14. Elvis acababa de perder a su madre y lo acababan de reclutar en el Ejército.

El romance entre Priscilla y Elvis de inmediato captó la atención no solo por tratarse de la mujer que había conquistado al ‘Rey del Rock & Roll’; sino por la diferencia de 11 años de edad que había entre los dos.

Fue Currie Grant, un amigo del cantante que brindaba servicio junto a él, quien la vio en un club que la joven solía frecuentar, se acercó a ella y le preguntó si quería conocer al cantante. Ella dijo que sí, y horas más tarde se encontraba en la casa en la que el ídolo vivía.

“Había oído hablar de Elvis, por supuesto. Una de mis amigas pertenecía a uno de sus clubs de fans al que podías unirte y me mostró una revista en la que él aparecía firmándole los pechos a una mujer rubia. Cuando lo vi, pensé que jamás me uniría a un club de fans así. Me pareció asqueroso. Fue más tarde cuando me lo presentaron en persona, pero yo no lo veía como una gran estrella de cine o como a un cantante icónico”, contó Priscila muchos años después.

Los primeros pasos se dieron de manera sigilosa, con la venia de la familia Beaulieu y la promesa de Presley de que, algún día, Priscilla se convertiría formalmente en su esposa. Se volvieron inseparables, en gran parte gracias al anonimato que el territorio alemán le garantizaba al cantante.

Los enamorados se mantuvieron en contacto a través de cartas y de ocasionales llamadas telefónicas.

Para 1962, luego de que Priscilla cumpliera 16 años, Elvis la llamó para invitarla a viajar a Los Angeles junto a él. La adolescente tenía que escribir una carta diaria a sus padres, sin embargo, esto se cumplió a medias.

“Les dije a mis padres que debían dejarme ir o que arruinarían mi vida”, confesó ella hace algún tiempo. Sin demasiadas alternativas, estos creyeron en la propuesta de Presley y dejaron que la joven abandonara su hogar. En 1962, Priscilla se mudó definitivamente a los Estados Unidos.

Boda de Priscilla y Elvis

La ceremonia se celebró el 1 de mayo de 1967, en el Hotel Aladdin de Las Vegas. Priscilla se casó con él a los 21, cuando el cantante tenía 31 años.

Para la boda, la novia llevó un batido bien alto, sus ojos bien delineados y un vestido blanco que ella misma diseñó. Elvis, en tanto, optó por un esmoquin negro simil piel de serpiente y botas texanas, además de su ya legendario jopo.

La pareja se retiró luego a una mansión en Palm Springs, California.

Un matrimonio con tormentas

Nueve meses después de unirse en matrimonio, nacía la primera y única hija de la pareja, Lisa Marie. Fue el 1 de febrero de 1968, y el mundo cambió repentinamente para ambos. Elvis adoraba a su pequeña hija y le daba suntuosos regalos.

Sin embargo, las cosas con Priscilla iban de mal en peor. Los constantes rumores de romances que tenían a su marido como protagonista, sumado a la adicción a las drogas y el excesivo consumo de alcohol del cantante terminó por desgastar la relación.

“Fue un momento muy duro para los dos, de mucha confusión, de largas conversaciones por teléfono. Había mucho conflicto entre nosotros, pero también mucho amor”, recordó Priscilla hace algún tiempo.

Divorcio entre Priscilla y Elvis

Los problemas del matrimonio cada vez eran más difíciles de ocultar y todo terminó en un mediático divorcio en el verano de 1972. Lisa Marie se quedó bajo los cuidados de su madre y dicen que a partir de entonces empezó la espiral autodestructiva que acabó con la muerte de Elvis Presley cinco años más tarde por culpa de un infarto un fatídico 16 de agosto de 1977. Tras la muerte de Presley, Priscilla se convirtió en la heredera del legado del cantante, pero también en su guardiana y protectora.

Un coche Mercedes Benz de 1971, un Cadillac Eldorado de 1969 y una motocicleta Harley Davidson del 71, así como la mitad de los ingresos de tres casas de alquiler en California y unos 85.700 dólares fue lo que consiguió la exesposa del cantante cuando rubricó el papel de liquidación de su matrimonio fechado el 15 de agosto de 1972, cinco años antes de que el intérprete falleciera.

Sus ventas del 'Rey del Rock’ se estiman en 600 millones de unidades a nivel mundial además de llegar al número uno con múltiples canciones.