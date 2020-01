Pese a su fallecimiento, David Bowie en uno de los artistas cuyo impacto en la cultura popular se mantiene vigente. Por este motivo, el sello discográfico al que pertenecía anunció hoy, fecha importante por conmemorarse el cumpleaños 73 del cantante, el lanzamiento de una producción que contiene canciones jamás escuchadas.

El nombre del álbum es ‘David Bowie Is It Any Wonder?’ y está conformada por seis pistas musicales grabadas por David Bowie a lo largo de su carrera musical. La primera de ellas fue lanzada el día de hoy, a través del canal de YouTube del artista, y se trata de una grabación especial del tema ‘The Man Who Sold The World’.

A partir del 17 de enero, las siguientes cinco canciones del álbum serán publicadas semanalmente. Además, desde el 18 de abril, los amantes de la música del popular cantante tendrán acceso a la sesión completa de ChangesNowBowie.

Un programa especial que consta de nueve pistas interpretadas por Bowie en versión acústica y que se ha convertido en uno de los favoritos de sus seguidores. Inicialmente fue trasmitido el 8 de enero de 1997 por la BBC como un homenaje al artista en su cumpleaños 50.

Por otro lado, la portada del nuevo álbum estará a cargo de Albert Watson y de uno de los impresionantes retratos en blanco y negro que realizó al cantante en Nueva York durante 1996.

¿De qué murió David Bowie?

Luego del estreno de su vigesimoquinto álbum ‘Blackstar’ y dos días después de su cumpleaños 69, el intérprete murió el 10 de enero del 2016 en su departamento en Estados Unidos tras librar una dura batalla contra el cáncer de hígado. Una enfermedad que le fue diagnosticado 18 meses antes y que decidió mantener en privado.