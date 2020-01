Tras la polémica entre Danna Paola y Gibrán en la última edición de “La Academia”, Alexander Acha, juez del programa, aclaró que la escena no fue armada para subir el rating como se especula.

“Creo que hay que respetar a todo ser humano y en especial a las mujeres que han sufrido tanto abuso y tanto desprestigio”, contó el cantante ante la prensa mexicana.

“Me pareció correcto solidarizarnos con ella (Danna Paola) en ese momento. Lo grave de decir esas cosas es que estás al aire en un programa donde te está viendo tanta gente, es un reality que se ve en todo México y otros países, y eso es lo que no se vale”, agregó el compañero de la intérprete de “Mala fama”.

Alexander Acha señaló que la situación sería distinta si Gibrán hubiera opinado de la cantante ‘a puerta cerrada’. “Pero él habló a sabiendas de que lo que ocurre al interior de “La academia” es monitoreado las 24 horas del día”, dijo.

“Fue una ofensa, Danna lo reprendió, le reclamó y lo encaró con la autoridad que tiene en el proyecto, porque para eso estamos ahí, para criticar", finalizó el cantante mexicano.

Danna Paola es insultada por Gibrán en “La Academia”

La cantante mexicana Danna Paola se convirtió en tendencia en los medios de México luego de pronunciarse sobre los insultos recibidos de Gibrán y Francely, concursantes del reality show de TV Azteca ‘La Academia’, programa en el que participa como jurado.

“Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me encantó, has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestro, para mí eres maravilloso. Tú dime, ¿Así no soy c*lera contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen de mí en La Academia”, señaló la artista.

“Creo que es una falta de respeto hablar así de una mujer, si así te refieres de mi porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas de cualquier otra mujer. Estoy en esta silla no por verme bonita, es porque llevo veinte años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, agregó.

Luego de la tajante crítica de Danna Paola, a Gibrán no le quedó más que abandonar La Academia por segunda oportunidad, pero no lo hizo sin antes hacer un mea culpa sobre sus lamentables declaraciones.

“Me siento liberado. Me voy contento, satisfecho y un poco apenado por cómo me vi con la señorita Danna Paola. Aprovecho para disculparme con ella, no utilicé las palabras correctas. No estaba de verdad insultándola con lo que dije, pero las palabras salieron de mi boca y no tengo cómo defenderme”, precisó Gibrán.