Jolette sobre su participación en la “La Academia”: “Fui víctima de un ataque feroz”

Esta semana el programa “La Academia” ha sido blanco de críticas por el conflicto que hubo entre la jurado del concurso, la cantante Danna Paola, y el concursante Gibrán, porque éste la insultó.

Este incidente ha hecho recordar a los seguidores del concurso el caso de Jolette Hernández, concursante de “La Academia” que fue tratada con dureza por el jurado y que ahora revela fue víctima de constantes maltratos.

La ahora conductora de televisión habló con Infobae México y les contó los episodios que tuvo que vivir durante su permanencia en el programa.

“Cuando estuve en ‘La Academia’ sin duda fui víctima de un ataque feroz, constante, durante casi cinco meses de mi vida. Hasta la fecha es una experiencia que yo no puedo compartir con alguien, además que nadie entendería, porque no saben lo que es sentir lo que yo pasé. Sin duda fue terrible”, reveló Jolette Navarrete.

Además confiesa que participar en el concurso la afectó mentalmente.

“Entre semana estaba al contacto de una brutal crueldad psicológica a la que era sometida por esa producción, ya que, desde maestros, críticos y todo, tenían una manipulación terrible para perjudicarme, además de que la psicóloga, era una actriz”, establece.

La cantante se convirtió en tendencia, luego del incidente entre Danna Paola y el concursante Gibrán; por eso, agradeció a todos sus seguidores.

La cantante Jolette cuenta los maltratos que sufrió durante su participación en la “La academia”. Foto: Instagram

“Me llevo la grata sorpresa de volverme tendencia a nivel nacional, algo que sin duda me encanta porque no es más el cariño del público, me sorprendió para bien porque fue una especie de homenaje inesperado”, expresó la conductora de televisión

La cantante Jolette Navarrete expresó además que se sentía contenta de ver que la gente la recordaba con tanto cariño.