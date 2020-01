La cantante Danna Paola se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para dejar muy claro que no permitirá insultos ni faltas de respeto de ninguna persona. Esto, tras haber sido tildada de cul**a por Gibrán, uno de los concursante del reality mexicano de canto “La Academia”, donde ella pertenece a los miembros del jurado.

“Hay mucha gente que no conoce mi personalidad al 100%, que no conoce mi carrera, o creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria. He soportado toda mi vida, críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc" empezó su mensaje la también actriz.

Danna Paola aclaró que se animó a escribir el comunicado con la cabeza más fría y analizando lo sucedido. La intérprete de “Mala fama” recordó todos los malos momentos que tuvo que atravesar durante sus 20 años de carrera. “Siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP”, continuó.

Danna Paola se defiende de críticas por incidente con participante de 'La Academia'

Cabe señalar que la también protagonista de "Élite", mantuvo una fuerte discusión con el participante Gibrán, a quien le expresó su desacuerdo con la forma en que se expresó de ella durante una conversación que mantenía con Francely, otra de las concursantes del reality mexicano, dentro de la casa donde reciben preparación para las presentaciones.

“Tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento. Los últimos dos años he aprendido a no quedarme callada nunca más”, acotó en Twitter, Danna Paola.

“Aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer, ni por estar tan joven. Porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado NADA y el aguantar tantas veces tanto, cansa”, agregó.

Por último, Danna Paola quiso terminar su mensaje con una frase fiel a su estilo: “Llámame reina del drama pero es la p*ta verdad”.