El nombre de la cantante y actriz Danna Paola viene siendo tendencia en las redes sociales debido al último incidente que protagonizó al increpar a uno de los ‘alumnos’ del reality “La Academia”, por haberla insultado y tildado de ‘cul*ra’.

El tenso momento revivió otras ocasiones en las que Danna Paola afrontó los escándalos, fiel a su estilo implacable y firme. Hace dos años, la actriz confesó que ya había superado su romance con el actor Eleazar Gómez, con quien protagonizó la telenovela “Atrévete a soñar”.

“Cada etapa de la vida sirve para crecer, aprender y darte de topes. Mi pasado es algo que respeto, y todas esas cuestiones que viví, hacen que sea la mujer que soy hoy. Nunca me he arrepentido de algo que he realizado en mi vida, bueno o malo, lo acepto”, fue la contundente respuesta de la joven artista.

Danna Paola y Eleazar Gómez

Años más tarde, Danna Paola participó en la telenovela “La Doña”, donde se vio envuelta en rumores de romance con el argentino de entonces 37 años, David Chocarro. Trascendió que este affaire finalizó por los celos de la cantante porque el actor no finalizaba su matrimonio con Carolina Laursen.

Danna Paola y David Chocarro

Ante las constantes especulaciones en torno a su vida privada, la intérprete de “Oye Pablo” no se quedó callada y nuevamente salió a responder. “Agradezco muchísimo que siempre estén apoyando mi carrera, pero yo no me vine a complicar la vida, al contrario, vengo a agradecerles y a trabajar, que es lo que he hecho siempre”.

Danna Paola y sus respuestas ante los escándalos en su carrera

El más reciente trabajo de Danna Paola en cuanto a su carrera actoral, es su papel como “Lucrecia” en la serie “Élite”, pese lograr un lugar en la producción española, la intérprete fue blanco de fuertes ofensas y burlas por su acento. “Joder, qué chingón”, fue la escueta pero firme respuesta de la artista en su cuenta oficial de Twitter, combinando palabras populares de España y su natal México.

Desde su ingreso como miembro del jurado en el reality de canto “La Academia”, Danna Paola fue nuevamente atacada por su peso, por supuestamente abusar del bisturí o de los filtros en sus fotografías. Como era de esperarse, la ‘crítica’ salió nuevamente a defenderse.

“Siempre va a haber gente que te va a criticar para bien y para mal, y es algo que yo he ido aprendiendo. No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy. Para mí lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado, y poco a poco, aunque nunca es fácil, hay altas y bajas”, señaló para el programa mexicano “Sale el Sol”.