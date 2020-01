Anahí de Cárdenas es una de las actrices peruanas que enfrente una dura batalla contra el cáncer de mama; sin embargo, una página de Facebook ha alarmado a usuarios de redes sociales y admiradores de la intérprete de “No me digas solterona”.

El perfil identificado como El Julgolero afirmó que la intérprete peruana habría perdido su lucha contra la enfermedad que causa inmenso sufrimiento en millones de familias. Fechas antes, esta misma página difundió el falso deceso del seleccionado Luis Advíncula.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas deja duro mensaje sobre el sistema de salud peruano tras quimioterapia

A pesar que El Jugolero eliminó la publicación, ya era demasiado tarde y la falsa noticia, también conocida como 'fake news’, hizo eco en redes sociales, donde miles de usuarios se preguntaban por el estado de la modelo Anahí de Cárdenas.

No obstante, a las horas, la actriz usó su cuenta de Instagram para compartir un inspirador mensaje: “A veces Dios permitirá un Goliat en tu vida para que encuentres el David que hay en ti”. Segundos después, la intérprete peruana difundió un post para ayudar a donar sangre a una familia que lo necesita, descartando por completo su deceso.

Este portal de Facebook, como muchos otros, comparten de manera irresponsable ‘fake news’ (falsas noticias) y, por este motivo, los usuarios deben tomar sus precauciones necesarias del caso y no alarmarse por información que no ha sido confirma, mucho menos verificada si la fuente es confiable o no.

Hasta el cierre del informe, Anahí de Cárdenas no se ha pronunciado sobre el particular a través de sus redes sociales, donde constantemente informa sobre el avance en su dura batalla contra el cáncer de mama.