Aída Martínez acaba de publicar unos recientes videos a través de su cuenta de Instagram donde deja ver como luce realmente su cuerpo sin ningún retoque.

“Miren mi cinturita, es muy chiquita, pero la realidad es esta y esta es mi panza real y puedo volver a meterla, miren mi cinturita. Bueno amigos, así de patéticas se ven las chicas que quieren resaltar que no se hacen Photoshop”, se le escucha decir a la modelo mientras deja ver su abdomen.

La characata hizo comparaciones de cómo lucía antes y después de posar en sus redes sociales, también resaltó que la mayoría de sus colegas utilizan algunos ‘arreglitos’ antes de publicar sus imágenes.

Aída Martínez enfatizó que la mayoría de chicas en Instagram “hacen la sumisión de panza asfixiándose”, dando a entender que la mayoría de sus compañeras esconden su abdomen antes de fotografiarse.

Asimismo, la peruana fue sincera y admitió que no tiene la cintura que se ve en la imágenes de sus redes sociales.

“Para esclarecer mejor algo es que me dicen ‘Aída pero tú no eres igual que en la foto, en la foto te ves con una cinturita de este tamaño y en realidad eres cuadrada’, en realidad sí soy un poco cuadrada, no me da vergüenza decirlo”, exclamó.

Sin embargo, Aída Martínez reveló uno de sus secretos más utilizados para lograr verse delgada en las instantáneas que publica en sus redes sociales.

“En la foto yo tiro para atrás, tiro la cola, meto la panza y poso”, finalizó.