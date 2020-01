Aída Martínez hace sugerente comentario sobre limpiador facial

Aída Martínez utilizó su cuenta de Instagram para promocionar un aparato que sirve como limpiador facial. En el video, la modelo muestra cómo funciona este y advirtió a sus seguidores que no lo vayan a confundir con otra cosa, haciendo referencia a un vibrador o juguete sexual. “Vibra para sacarte toda la porquería, hija. No lo vayas a usar para otra cosa. No te vayas a confundir, es para el rostro. Este aparato maravilloso lo puedes comprar en…”, dijo la modelo mientras hacía la demostración del limpiador en su rostro.

De inmediato, el exconductor de televisión Rodrigo González, también conocido como ‘Peluchín’, reaccionó a la publicación y compartió la historia de la modelo con el siguiente título: “Aída se pasa”.

Además, la arequipeña publicó otros videos en Instagram donde revela los secretos que utilizan la mayoría de las modelos para presumir una cintura envidiable en las fotos. Asimismo, en los clips mostró cómo luce su cintura realmente y realizó una serie de poses que le ayudan a estilizar su figura.

“Miren mi cinturita, es muy chiquita, pero la realidad es esta y esta es mi panza real y puedo volver a meterla, miren mi cinturita. Bueno amigos, así de patéticas se ven las chicas que quieren resaltar que no se hacen Photoshop”, explicó Aída Martínez mientras enseñaba su abdomen.

Aída Martínez

La ‘Characata’ explicó que muchas de las chicas que aparecen en Instagram recurren a la sumisión de abdomen para verse más delgadas y otras editan sus fotos antes de publicarlas. “Hacen la sumisión de panza asfixiándose”, mencionó Aída Martínez.