Tras la polémica separación de George Forsyth y Vanessa Terkes, ninguno de los dos volvió a tener una nueva relación. Sin embargo, en los últimos días, el alcalde de La Victoria ha tenido un acercamiento con la actriz cómica Claudia Serpa, algo que ha encendido rumores sobre una posible relación.

Al enterarse de ello, Vanessa Terkes fue consultada al respecto y dijo qué es lo que realmente piensa sobre la cercanía entre su aún esposo y la integrante de “El wasap de JB”.

Cuando le preguntaron qué podría decir sobre el tema, la también conductora de televisión respondió: “¿Porqué tendría que opinar de eso? Me Importa que todos sean felices, me importa ser feliz y no fijarme en los de al lado”.

Además, aseguró que no tendría por qué incomodarse ante los rumores que vinculan a George Forsyth con Claudia Serpa. “No me molesta nada. No tendría porque molestarme que la gente sea feliz”, aseveró.

Vanessa Terkes también habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental. Según comentó, por el momento quiere evitar enamorarse, pues prefiere enfocarse en sus proyectos laborales.

“Cuando uno está enamorado se distrae y este año no me quiero distraer. Quiero emprender un negocio, hacer radio y televisión, además tengo un proyecto muy chévere en que estoy encaminada. Quiero darme tiempo para mi y para la gente que me quiere”, enfatizó la expareja de George Forsyth.

George Forsyth se muestra con Claudia Serpa

El 24 de diciembre del 2019, George Forsyth sorprendió al publicar una foto en la que aparecía junto a Claudia Serpa, aparentemente, en un restaurante. “Una linda visita antes de navidad”, escribió el alcalde de La Victoria junto a su post en Instagram.