Shirley Cherres sorprendió a sus seguidores de Instagram con una inesperada revelación. La exporrista del Sport Boys reveló que se sometió a la manga gástrica y gracias a ello logró perder 12 kilos.

A través de la red social, la modelo contó que tomó la decisión de recurrir a dicha operación para poder “sentirse bien por fuera”. Por tal motivo, no lo dudó dos veces y se atrevió a tomar dicha alternativa para lucir un físico de infarto.

“Cuando te amas, haces todo para sentirte bien, por fuera y sana por dentro, ya bajamos 12 kg, aun falta un poco más”, escribió la exsaliente de Reimond Manco.

Así también, reveló que para ella no fue nada fácil bajar de peso, no obstante, se siente contenta con los resultados. Del mismo modo, mandó un duro mensaje a quienes critican su figura.

“Mis cirujanos que ayudaron a perfeccionar el resultado de la Operación de la Manga Gástrica y obvio mis cuidados post operatorios que no fue fácil, y la idea es ver un antes y un después, ahí se aprecia los cambios reales, y créanme me siento contenta de como me veo” añadió.

"Ya les daré los nombres de mis cirujanos para las que puedan dar esos cambios, y a quien le moleste qué penita que no me siga, ni averigüe de mi vida, el filtro es una opción pero no es un cirujano”, sentenció en Instagram.

Como se recuerda, varios personajes de la farándula ya se sometieron a dicha intervención quirúrgica, entre ellos Lucy Cabrera, Josimar Fidel Farfán y Chris Soifer. Dichos artistas expusieron sus drásticos cambios a través de sus redes sociales.