Sheyla Rojas es criticada por sorprendente apariencia de su busto

Sheyla Rojas ha causado polémica en redes sociales tras presuntamente volverse a aumentarse unas tallas en su busto. La presentadora de “Estás en todas” fue duramente criticada en su perfil de Instagram, después que publicara varias fotos donde se le ve sus prominentes senos, en especial en la última instantánea que difundió en su red social.

En junio del 2019, la ex chica reality informó que se había sometido a una operación estética para tener el busto más grande, precisamente antes que estuviera en el ojo de la tormenta por su comentado romance con Fidelio Cavalli, el supuesto millonario libanés.

Sheyla Rojas se habría aumentado, nuevamente, el busto. (Foto: Instagram)

Ahora, Sheyla Rojas viene dando de qué hablar en la esfera virtual, luego de compartir una imagen donde se le ve con un outfit de pronunciado escote que dejó ver la supuesta nueva medida de sus senos.

Frente a ello, fanáticos y detractores no tardaron en pronunciarse en la sección de comentarios, dejando mensajes en alusión a las recientes operaciones estéticas a las que se viene sometiendo.

Sheyla Rojas recibe fuertes comentarios por supuestamente volverse a aumentarse el busto. (Foto: captura)

“Ay, Chey, no necesitabas ese aumento”, “Eres linda Sheyla, pero para los aumentos estéticos en tu cuerpo”, “Invierte tu plata y tiempo en estudiar”, “¡Operada! Ese busto no era así”, “Ya para con las operaciones, te ves rara”, “Sheyla, no te hagas más operaciones. Natural te ves mejor”, “Ya revienta esa mujer”; fueron algunos textos que se aprecian en el ciberespacio.

Se conoce que Sheyla Rojas se sometió a un proceso ambulatorio para aumentarse el volumen de los labios con ácido hialurónico. Años atrás, la ex chica reality también pasó por el quirófano para incrementar el tamaño de su derrier.