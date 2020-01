Christian Chávez decidió dar a conocer su homosexualidad a los 23 años, justo cuando el grupo musical RBD estaba llegando a su etapa final.

Han pasado más de 10 años desde ese momento y el ex integrante de ‘RBD’ recordó todo lo que tuvo que vivir tras esa dura confesión.

El cantante contó a “Mezcal TV” que hacer pública su homosexualidad significó que se le negaran muchas oportunidades de trabajo y que las personas comenzaran a juzgarlo.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, declaró el actor.

Christian Chávez explica que nunca quiso lucrar con su confesión; sino todo lo contrario, ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por las mismas circunstancias.

Christian Chávez habla del difícil momento que atravesó cuando confesó su homosexualidad. Foto: Instagram

“Yo, cuando salí tenía 23 y no quería que me alejaran de lo que yo era, no estaba pensando ni en la fama ni era una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor, entonces si inspiré a una, dos personas, tres personas, yo me doy por bien servido”, confesó.

A pesar de que el cantante pasó por momentos difíciles, al revelar que era homosexual, está contento porque ahora la comunidad gay está más visibilizada y se condena con mayor rigurosidad los ataques homofóbicos.

“Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver como hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, expresó Christian Chávez.