Pedro Loli afirmó que no es la primera vez que lo verán junto a Fiorella Méndez, la madre de su hijo, porque asegura ser un padre responsable que cumplirá de manera integral con su menor heredero.

El cantante de cumbia rompió su silencio después que Rodrigo González difundiera imágenes en sus historias de Instagram, donde se le ve al intérprete junto a su expareja saliendo de un automóvil y realizando compras en un conocido centro comercial.

En ese sentido, Pedro Loli sostuvo que los captarán en más de una ocasión junto a la madre de su heredero, porque aún mantienen actividades programas.

“Obviamente que me van a ver con Fiorella, tenemos un hijo (Alessio) y hay actividades programadas, él no se puede ver perjudicado en lo absoluto. Nos van a ver un millón de veces juntos: en fiestas infantiles, en el supermercado, en el centro comercial, en la calle o donde sea. Si retomé o no mi relación con Fiorella, eso ya lo veo yo, es mi vida personal. Estoy enfocado en trabajar y en mi hijo para que no se vea afectado con todo lo que ha sucedido”, explicó

Asimismo, el cumbiambero manifestó que su rol paternal no lo descuidará por ningún motivo o problema que haya surgido con su expareja.

“¡Jamás he dejado de lado mi responsabilidad de padre! Los problemas que puedan haber entre Fiorella y yo no tienen absolutamente nada que ver con él”

En otro momento, Pedro Loli indicó que no permitirá que la insulten o ataquen a Fiorella Méndez en redes sociales.

“Tampoco puedo permitir que insulten a la mamá de mi hijo, no me parece justo. Me parece algo ridículo que la gente tome fotos y luego las envíen. Yo creo que esa gente debería preocuparse más por su vida y mirarse antes en un espejo”, expresó.

Finalmente, el vocalista dejó en claro que por el momento no tiene en mente una reconciliación, pues asegura que su mente está enfocada en el bienestar de su bebé.

“Ahora mismo acabamos de salir de su chequeo, de su control médico. Otras personas pasan una pensión y dicen: ‘chau, soy libre y hago mi vida’. Yo creo que más importante que el dinero es la atención que se le pueda dar al hijo, para mí, siempre va a prevalecer eso”, acotó.