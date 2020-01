Monique Pardo por Augusto Polo Campos: “No le quite el marido a Susy Díaz”

Monique Pardo rompió su silencio luego de que Susy Díaz asegurara públicamente que ella fue la causante de su ruptura con Augusto Polo Campos.

La excongresista afirmó que la exvedette se hizo pasar por su amiga para tener un romance con el destacado compositor peruano.

“En la farándula no hay amigas. Las amigas te quitan el marido, la plata y el trabajo, eso pasó con Monique. Se hizo pasar por mi amiga para llevarse a Augusto a su casa”, señaló la Susy Díaz, después de que Monique Pardo revelara en “El valor de la verdad” que tuvo relaciones sexuales con Polo Campos cuando este tenía una relación con la excongresista.

Estas declaraciones motivaron la indignación de Monique Pardo, quien dijo que jamás irrumpió en la relación de su colega. “Yo soy una mujer intachable, nunca le quité el marido a nadie, menos a la señora, tampoco estuve en mi vida con un hombre casado”, manifestó.

Además, aseguró que, luego de su participación en “El valor de la verdad”, Susy Díaz se comunicó con ella para pedirle ‘armar’ una historia. “Esto no es juego, no puedo prestarme al juego de la señora. Sé que ella tuvo una corta relación con Polo, incluso le cerró la puerta de su casa y fue padre y madre para su hija un tiempo”, aseveró la exvedette.

Monique Pardo también fue enfática al indicar que prefiere no ver más a Susy Díaz por los fuertes comentarios que hizo al referirse a ella. “Siempre fue una conocida, nunca mi amiga. Peor con esto, no deseo verla nunca más. Soy una mujer que siempre ha trabajado para sacar adelante a mi hija y mis nietas. Siempre fui sufrida, mi tía me crió desde los 8 meses de nacida”, sentenció de manera contundente.