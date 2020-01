Magaly Medina critica a ‘Doña Peta’: “No son la realeza de nuestro país”

Magaly Medina, la figura de ATV que se encuentra ultimando detalles para su retorno con su programa “Magaly TV, la firme”, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a las declaraciones de ‘Doña Peta’, madre de Julio ‘Coyote’ Rivera, quien fue detenido cuando estaba conduciendo en estado de ebriedad.

“Hay algunos que piensan que están por encima de la ley. Habría que recordarles que no tienen corona y que no son la “realeza” de nuestro país”, escribió la periodista en la citada red social.

Así como Magaly Medina, Rodrigo González y Federico Salazar también criticaron las declaraciones que dio la mamá de Paolo Guerrero.

“Están procediendo de manera mal. Tenían que tomarle la manifestación y no vienen. Lo quieren tener hasta mañana como si hubiese matado. Está delicado de salud. Ese trato no se le da a nadie”, indicó ‘Doña Peta’.

Magaly Medina criticó a 'Doña Peta' por sus declaraciones sobre accionar policial. (Foto: captura)

Frente a esto, el popular ‘Peluchín’ no tardó en responder a través de sus historias de Instagram. "Su hijo manejó en estado de ebriedad y en sentido contrario. La señora ¿cree que tiene corona?”, escribió la exfigura de Latina.

Federico Salazar explica delito que cometió ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero

Tras las declaraciones de ‘Doña Peta’, el conductor de televisión Federico Salazar explicó que manejar en estado de ebriedad “no es una falta ni un error, sino un delito”.

“Acá la responsabilidad es clarísima y, además, tiene que saber que es un delito. Parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione un accidente o no, configura como un delito. No es una falta o un error, es un delito y si se demoró el fiscal, bueno se demora con todos", argumentó el periodista de América TV.