La presentadora de televisión, Laura Bozzo detalló lo difícil que ha sido para ella perder todo al no poder ingresar a tierras americanas.

La ‘abogada de los pobres’ fue entrevistada por un medio mexicano donde relata algunos pasajes de su vida y el motivo principal por el cual le han prohibido el regresar a los Estados Unidos.

Laura Bozzo recibió propuesta para ser candidata a la presidencia.

“Por todas las cosas que he perdido. Por todas las cosas que he llorado, para poder reencontrarme con una parte de mi vida que se quedó totalmente cortada con el arresto y con el tener mi casa allá y perderla. Yo perdí todo, lo perdí todo. Creo que merezco regresar y cerrar el círculo de mi vida pudiendo entrar a los Estados Unidos”, declaró.

Laura Bozzo, pide justicia y asegura que tiene prohibido el ingreso a tierras estadounidenses solo por intentar ayudar a una menor de edad.

“Fui una tonta que lo único que quiso fue sacar a la hija no reconocida de un presidente y mostrar que él era un corrupto, que ahora, por cierto, está preso en Estados Unidos. Por derecho y por Justicia lo que a mí me corresponde para cerrar el círculo de mi vida es poder entrar a los Estados Unidos, que se me dé la visa por Justicia”, comentó.

La expareja de Cristian Suárez señaló que ya inició todos los trámites requeridos para poder ingresar a Estados Unidos y recuperar parte de su vida en dicho país.

“Mi abogada está haciendo todos los trámites ante Washington. Esto es una cosa de terror, lo que me han hecho a mí, hay narcotraficantes, hay asesinos, hay gente de lo peor a quienes se le ha dado el perdón y entran a Estados Unidos”, finalizó.