Después de 25 años, el cantante, compositor y pianista británico, Elton John, logró conseguir el segundo Globo de Oro de su carrera gracias a la canción original de su película autobiográfica Rocketman. El tema con el que ganó fue “I’m gonna love me again”.

Fue junto a Bernie Taupin, con quien ha colaborado considerablemente a lo largo de su carrera, que el cantautor británico de 72 años recibió el Globo de Oro. Se mostró muy agradecido luego de confesar que nunca habían ganado juntos.

"Gracias a mis conominados, hicieron un trabajo increíble. También a los que hicieron la producción, los que me ayudaron a cantar, a David (Fumish) y Mathew (Vaughn), a Dexter (Fletcher), a Paramount, a todos los involucrados en la película, fue uno de los momentos más emotivos de mi vida”, agradeció Elton cuando subo al escenario para recibir el premio.

Por su parte, Bernie Taupin no vaciló al hablar sobre su vínculo con el artista. “Esto es realmente dulce porque no se trata solo de una canción que escribimos para una película; esta es una canción que escribimos para una película que trata sobre nuestra relación, y es una relación que no se da con mucha facilidad en este pueblo. Es una matrimonio de 52 años, así que gracias”, dijo Taupin.

El primer Globo de Oro de Elton John llegó 25 años en el pasado gracias al tema Can you feel the love tonigh, original de la película El Rey León.

Los británicos superaron en votos a Beyoncé por El Rey León, a Taylor Swift con su canción para la película Cats y la pareja conformada por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez por Frozen 2.