Hace algunos días Aarón Olvera, el representante de Fernando del Solar, declaró que a pesar de que el conductor de televisión se encuentra hospitalizado desde diciembre, estaba fuera de peligro.

Sin embargo, un nuevo informe ha revelado que su estado de salud es bastante delicado, pues se encuentra en terapia intensiva, no puede respirar solo y se le habría detectado un tumor en el pecho.

Una fuente cercana del exesposo de Ingrid Coronado contó a la revista “TV Notas” que Fernando del Solar está grave, porque está sufriendo los efectos secundarios de la quimioterapia que recibe para tratar el cáncer.

El argentino tampoco ha podido recuperar sus defensas de la neumonía que lo llevó al hospital. Además, el también actor se quejó de un fuerte dolor en el pecho.

Fernando del Solar estaría grave de salud, pues le habrían detectado un tumor en el pecho. Foto. Instagram

Luego de pasar por diversos exámenes médicos, se llegó a conocer que la razón sería un tumor mediastino en la mitad del tórax, pero aún no se sabe si es benigno o maligno.

Fernando del Solar también estaría entubado, porque presenta dificultades para respirar con normalidad.

La familia no ha confirmado esta información, pues está tratando de que no se filtre a la prensa e incluso está tomando medidas dentro del mismo hospital como advertir a las enfermeras que lo cuidan que no digan nada sobre el actor.

Solo Anna Ferró, novia de Fernando, y su familia estarían al tanto del real estado de salud del conductor de televisión y son los únicos que tienen permitido visitarlo.