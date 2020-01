La furia de Danna Paola se apoderó de las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde los usuarios diseñaron crueles memes que no tardaron en volverse viral y que tienen como protagonista a la cantante mexicana y el tenso momento que sostuvo junto a Gibrán en la última edición de ‘La Academia’.

Durante el turno de Gibrán, la interprete de ‘Oye, Pablo’ disparó contra el concursante. “Tú dime si así no soy c*lera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia. Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”, señaló.

Danna Paola no se detuvo y continuó: “¿Así no soy c*lera contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie” arremetió Danna Paola, dejando de lado esa imagen dulce que ha mostrado durante las galas.

“Que triste por ti porque yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar" continuó la cantante ante un Gibrán que no podía disimular su incomodidad.

Finalmente, la artista sentenció: "Así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar”.

A raíz de esto, los usuarios en Facebook hicieron viral muchos memes que recuerdan el tenso momento que tuvieron jurado y participante de La Academia y recogen fragmentos de las frases de la cantante como: ‘¿Acaso soy tu amiga?’ o ‘Atrévete a decirme c*lera otra vez’.

¿Cómo se enteró Danna Paola del insulto?

El reality “La Academia” tiene cámaras en todas sus instalaciones y fue gracias a la tecnología que se escuchó a Gibrán llamando c*lera” a Danna Paola. Luego que la actriz enfrentará al participante, este se hizo el que no entendía la situación hasta que transmitieron el video.