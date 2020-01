Brad Pitt ganó el Globo de Oro a Mejor actor de reparto por su papel en la película “Once upon a time in Hollywood”, tras subir al escenario a recibir la estatuilla sorprendió con su discurso de agradecimiento, en el que evitó en todo momento, mencionar a sus seis hijos.

De acuerdo con una fuente cercana, el actor optó por no incluir a ninguno de sus herederos en su discurso de manera premeditada. "Nunca menciona a sus hijos en público y quiere continuar así”, aseguró el informante para el medio especializado TMZ.

De esta manera, Brad Pitt protege la privacidad de los hijos que tuvo con su exesposa Agelina Jolie, y es que cree que si habla de ellos ante cualquier medio, podría generar una atención no deseada sobre ellos y eso es lo que busca evitar. “Brad nunca ha usado a sus hijos como una herramienta de publicidad y los que lo rodean piensan que su ex, Angelina Jolie, si lo ha hecho algunas veces”, acotó la fuente.

Brad Pitt y la razón por la que evita hablar de sus hijos

Como se recuerda, Brat Pitt tiene seis hijos en común con la actriz Angelina Jolie, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Vivienne y Knox, quienes viven con su madre y pueden ser visitados periódicamente por su padre. Lejos de mencionar a los menores, Brad Pitt prefirió nombrar a su compañero de reparto Leonardo DiCaprio, así como al director del filme, Quentin Tarantino.

Brad Pitt y la razón por la que evita hablar de sus hijos

La edición de los Globos de Oro de 1996, fue la la última vez que Brad Pitt pronunció un discurso de aceptación, cuando ganó por su papel secundario en la cinta “Doce monos”. En la ceremonia actual, también se animó a bromear acerca de su vida amorosa. “Quería traer a mi madre, pero no pude porque cualquier mujer con la que me siente al lado, dicen que estoy saliendo.Y eso sería incómodo”, dijo el actor de 56 años.