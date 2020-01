Padre de Alejandra Guzmán se confiesa preocupado por el “amor de su hija hacia el bisturí”

En medio de las constantes críticas hacia el aspecto físico de Alejandra Guzmán, su padre, el también cantante Enrique Guzmán, se animó a pronunciarse acerca de los retoques estéticos que para muchos, han modificado por completo la imagen de su hija.

Durante una entrevista para el programa mexicano “Ventaneando”, el intérprete de “Uno de tantos” expresó su sentir con respecto a los ataques y burlas que viene recibiendo su heredera. "Mi pleito con el bisturí ha sido siempre necesario, es decir, cada que he visto un bisturí es porque necesito hacerlo por cuestiones físicas, pero hacerlo así como así pues no y ver cómo la gente lo hace tranquilamente me preocupa, me alarma, pero qué remedio”, afirmó.

De esta manera, Enrique Guzmán dejó claro que considera innecesario recurrir al bisturí por razones que sean ajenas a la salud. Pese a su postura, el artista ha aprendido a aceptar este aspecto de la sociedad. “Pero la belleza es la belleza y la gente quiere hacerse el jaloncito y el toquesito y la cosita”, acotó.

Enrique Guzmán se pronuncia sobre retoques estéticos de su hija

Cabe señalar que la intérprete de “Eternamente bella” tuvo un 2019 bastante agitado debido a lo cuestionada que fue su figura. Todo inició cuando la mexicana apareció mostrando su tatuaje de cejas en un video de su estilista, inmediatamente los cibernautas notaron su desmejorado aspecto al natural y no dudaron en dedicarle crueles memes.

Enrique Guzmán reveló en otro momento, que intentó convencer a su hija de no realizarse más retoques estéticos.Sin embargo, no logró detenerla y responsabilizó a la madre de Alejandra Guzmán, Silvia Pinal, de heredarle ese gusto por el bisturí.

“La parte Pinal de Alejandra es amor por el bisturí. No hay forma de decirle que no lo necesita, se lo he dicho en el modo que tú me pidas, ya le dije y no (me hace caso), le encanta la fiesta, ¿qué puedo hacer?, es la parte Pinal de mi hija y yo no puedo hacer nada”, señaló Enrique Guzmán para un medio local del país azteca.