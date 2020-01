Tras presentarse en “El valor de la verdad”, Monique Pardo visitó el set de “Válgame” para revelar mayores detalles de su vida íntima.

La parte más emotiva de la entrevista. La exvedette se quebró al mencionar a su hija Lucero, a quien acusó de haber recibido golpes por parte de ella en varias ocasiones.

Conmovida Monique Pardo se negó a hablar sobre las agresiones, pero sí dejó en claro que no está dispuesta a perderla otra vez tras haberse reencontrado con ella después de cinco años.

"Un día le escribí a Beto y le dije 'la vida no la tenemos comprada', quiero abrazar a mi hija antes de que me vaya porque algún día nos tenemos que ir", expresó. "Y me la trajo, para mí fue una sorpresa, y la abracé y no la quiero perder nunca más", agregó la intérprete de 'Caramelo'.

Monique Pardo se quiebra por reencuentro con su hija.

La hija de Monique Pardo se distanció de su madre por los continuos escándalos en la televisión en los que era protagonista. La exvedette mencionó a la conductora de televisión Magaly Medina y defendió al exchico reality Nicola Porcella.

"La mamá se las llevó, harta de los odios de Magaly, harta de las cosas que me hicieron. Antes Nicola (Porcella) fui yo, hasta esposas me pusieron por cortinas de humo. Y no sé porque Nicola no tiene trabajo si es un padre de familia", señaló Monique.

Además, respondió a Susy Díaz, a quien la acusó de haber destruido su relación con el fallecido cantautor Augusto Polo Campos."Hay que ser ingratas como la descerebrada... Nadie puede decir ahora que me metí con un hombre casado", arremetió la figura de la farándula.